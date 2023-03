Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten zur Landtagswahl

Wetzlar. Der Verein „Wetzlar erinnert“ lädt am Freitag, 24. März in das Nachbarschaftszentrum Westend, Horst-Scheibert-Straße 2, zur Podiumsdiskussion. Eingeladen sind die Direktkandidaten zur Landtagswahl in Hessen aus dem Wahlkreis 17 (Lahn-Dill-Kreis II), um historische Ereignisse und aktuelle Herausforderungen für die Demokratie zu diskutieren. Anlass ist der 90. Jahrestag der Selbstauflösung des Deutschen Reichstags am 24. März 1933 durch das „Ermächtigungsgesetz“. In einer ersten Diskussionsrunde geht es um den Rückblick auf die Ereignisse vor 90 Jahren und die Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Welche Faktoren haben das begünstigt? Im zweiten Teil werden die Kandidaten mit der Frage konfrontiert, wie die Wehrhaftigkeit der Demokratie gestärkt werden kann und welche konkreten Maßnahmen geplant sind, um das zu erreichen. Podiumsteilnehmer sind: Klaus Breidsprecher (CDU), der den verhinderten Landtagsabgeordneten Frank Steinraths vertritt, Cirsten Kunz (SPD), Emely Green (B 90/Die Grünen), Landtagsabgeordneter Matthias Büger (FDP), Christiane Ohnacker (Die Linke) und Oliver Förster (Die Partei). Moderiert wird das Gespräch von Klaus Pradella. Beginn ist um 19 Uhr, Interessierte sind herzlich eingeladen.