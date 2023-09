Poesie und Musik in Naunheim

Wetzlar-Naunheim. Auf Einladung der Initiative zur Kinder- und Jugendförderung Naunheim, gestalten am Samstag, 16. September, um 20 Uhr in der evangelischen Kirch Naunheim, Poetry-Slammerin Leah Weigand und Singer/Songwriterin Katharina Stahl die Veranstaltung „Poesie und Musik“ zugunsten der frei finanzierten Jugendreferentarstelle. Der Eintritt kostet 12 Euro. Am Sonntag, 17. September, gestalten beide Künstlerinnen um 10 Uhr den Gottesdienst in der Naunheimer Kirche.