Polizei codiert Fahrräder und E-Scooter

Wetzlar. Wetzlarer Polizisten codieren am Donnerstag, 12. Oktober, von 9 bis 15 Uhr Fahrräder und E-Scooter. Anhand dieser Kennung ist es bei Diebstahl oder Verlust seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Die Aktion findet im „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Eine Terminvergabe unter Telefon 06441-9180 ist erforderlich. Außer dem Rad/Scooter müssen Interessenten einen Eigentumsnachweis, etwa eine Rechnung, sowie ein Ausweisdokument mitbringen, E-Bike-Besitzer zudem den Schlüssel für den Akku. Fahrräder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.