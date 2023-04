Polizei codiert in Wetzlar Fahrräder

WETZLAR. Die Polizei lädt in Wetzlar nun erneut zu einer Fahrradcodierung ein. Interessenten können am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. April, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr im "Haus der Prävention" (Ludwig-Erk-Platz 5, Anfahrt über die Nauborner Straße) in Wetzlar den Rahmen ihres Rades codieren lassen. Dazu ist eine Terminvereinbarung unter Telefon 06441-9180 zwingend erforderlich.