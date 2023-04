Polizei fahndet nach dreistem Wetzlarer Raddieb

Nach Angaben der Polizei sprach der Unbekannte das Opfer zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr im Karl-Kellner-Ring, in Höhe des Penny-Marktes, an und bat um eine Zigarette. Während der Fahrradbesitzer eine Zigarette für den Unbekannten drehte, griff sich dieser das nicht verschlossene Pedelec, sprang auf und fuhr in Richtung Stadion davon. Der Bestohlene nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter und sein Fahrrad jedoch an der Kreuzung zwischen Karl-Kellner-Ring und Neustadt aus den Augen. Der Dieb floh weiter in Richtung Altenberger Straße.