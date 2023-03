Lahn-Dill-Kreis: Polizei schnappt Gurtmuffel und Handysünder

WETZLAR/HERBORN-BURG/DILLENBURG. Gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei in Lich haben Beamte des Regionalen Verkehrsdiensts der Polizeidirektion Lahn-Dill am Montag vormittags in der Hermannsteiner Straße in Wetzlar und nachmittags in der Burger Hauptstraße in Burg Verkehrskontrollen vorgenommen. Ihr Hauptaugenmerk haben sie auf die Anschnallpflicht und das Benutzungsverbot für Handys während der Fahrt gelegt - und sind dabei reichlich fündig geworden.