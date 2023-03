Polizei Wetzlar codiert Fahrräder

Wetzlar. Am Donnerstag, 23. März und Freitag, 24. März, codiert die Polizei in der Zeit von 9 bis 15 Uhr Fahrradrahmen im „Haus der Prävention“ in Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße. Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Telefon 06441-9180 zwingend erforderlich. Zur Fahrradcodierung ist zu beachten: Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis/eine Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden. E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.