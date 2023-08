Polizei Wetzlar codiert Fahrräder und E-Scooter

Wetzlar. Die Polizei lädt in Wetzlar codiert Fahrräder und E-Scooter – eine Sicherheitsmaßnahme für den Schutz des eigenen Zweirades. Interessenten können am Dienstag und Mittwoch, 16. Und Donnerstag, 17. August, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im „Haus der Prävention“ (Ludwig-Erk-Platz 5, Anfahrt über die Nauborner Straße) in Wetzlar den Rahmen ihres Rades und E-Scooters codieren lassen. Dazu ist eine Terminvereinbarung unter Telefon 06441-9180 zwingend erforderlich. Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades und E-Scooters. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens des Besitzers. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Sollte das Fahrrad gestohlen, dann aber wiedergefunden werden, kann es so leichter an seinen Besitzer zurückgegeben werden.