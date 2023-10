Pontonbrücke in Wetzlar hat ihr Winterquartier bezogen

In der Colchesteranlage schauen am Samstag ganze Familien dem Abbau zu. Von der Pontonbrücke bis zur alten, steinernen Lahnbrücke sind es nur wenige Hundert Meter, sodass die Wetzlarer und ihre Besucher auch im Herbst nur einen kleinen Umweg nehmen müssen, um in die Altstadt finden. Am 6. April 2024 werden THW und DLRG dann wieder anrücken und in einer zweitägigen Übung die Pontonbrücke erneut installieren.