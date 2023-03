Wetzlar. Die Pontonbrücke über die Lahn in der Wetzlarer Colchester-Anlage wird am Samstag, 1. April, von den Hilfsorganisationen THW und DLRG aufgebaut, teilt die Stadt Wetzlar mit. Zufahrts- und Rangierflächen werden bereits am Freitagnachmittag abgesperrt.