Wetzlar. Die Präsentation einer Deckeltasse und Untertasse mit Werther-Szenen, hergestellt in der Meißener Porzellan-Manufaktur um 1790, die im Stadt- und Industriemuseum Wetzlar zu sehen ist, wird bis Mitte April verlängert. Ergänzend dazu wird am Mittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr und am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr eine Führung durch die Präsentation im Stadt- und Industriemuseum angeboten.