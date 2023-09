Wetzlar. Die Tourist-Information Wetzlar bietet am Samstag, 16. September die Premiere der Kostümführung „Tile Kolup - der falsche Kaiser in Wetzlar“ an. Die Geschichte des falschen Kaisers, der im Mittelalter nach Wetzlar reist, wird in Form einer Moritat anhand von Zeichnungen – erstellt von Peter Atzbach erzählt. Beginn ist um 14.30 Uhr und 15.45 Uhr vor der Burgruine Kalsmunt.