Von Hollywood ins Bällebad: Wetzlarer Kino wird zur Kita

Am Karl-Kellner-Ring dominieren bisher unterschiedliche Grau-Töne. Der geplante Einzug der Awo, die in den Räumen des früheren Rex-Kinos eine Kita und eine stationäre Einrichtung für junge Eltern mit Kind eröffnen wird, bringt nun frische Farbe an die Straße. (© Pascal Reeber)