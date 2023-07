Wetzlar. Am Mittwoch, 12. Juli, feiert die Musicalgruppe der Goetheschule Wetzlar Premiere mit ihrem neuen Musical „Pippin“. Für die neun Vorstellungen (außer 16. Juli) sind noch Tickets zum Preis von 14 Euro auf https://www.musicalgruppe.de/termine-tickets/ erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es ab einer Stunde vor Beginn an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula der Goetheschule, Frankfurter Straße 72.