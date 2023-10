Pro und Contra: Brauchen Grundschulkinder eine Smartwatch?

Dass sich Eltern um das Wohl ihrer Kinder sorgen und für ihren Nachwuchs nur das Beste möchten, ist klar. Doch die technischen Möglichkeiten können dazu verleiten, allein auf diese zu vertrauen. Vertrauen sollten Eltern in erster Linie in ihre eigene Erziehung und insbesondere in das eigene Kind haben. Mit klaren Absprachen kann es lernen, selbstständiger zu werden. „Du schaffst das jetzt allein. Ich vertraue dir.“ Ein solcher Satz steigert die Selbstwirksamkeit der Kinder.