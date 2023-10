Pro und Contra: Brauchen wir Halloween und Grusel-Spaß?

Gegen Halloween? Gegen Spaß? Gegen ein wohliges Gruselgefühl? Und vor allem – gegen Süßigkeiten für Kinder? Geht gar nicht! Ja, ja. Man kann sie schon wieder hören. Die Stimmen, die Zeder und Mordio schreien: Jetzt wollen sie uns auch noch Halloween verbieten – erst die Bratwurst, das Autofahren mit richtigem Motor, das Heizen mit was auch immer und jetzt das. Mainstreamer, Gutmenschen, Verbotspolizei. All jenen, die gedanklich gerade beim Gartenzwerg-Putzen sind, sei gesagt: falsch! Niemandem soll auch nur irgendwas verboten werden. Wer feiern will, soll feiern. Wer Spaß an (künstlichem) Blut hat, an Horror-Kostümen, an Leichenteilen (aus Latex), an düster-schaurigen Party-Locations – in Gottes Namen. Es geht auch nicht ums Vermiesen. Es geht ums Innehalten. Und ums Nachdenken. Wenigstens mal kurz. Vor nur wenigen Tagen hat die Welt grausame Bilder gesehen, manche waren so furchtbar, dass sie im öffentlichen Raum gar nicht gezeigt werden konnten. Echte Bilder. Kein Kunstblut. Kein abgetrennter Gummiarm, sondern zerfetzte Leiber. Verdeckt unter Tüchern. Aufschrei und lautstarkes Entsetzen klingen tagtäglich nach. Vor einem Jahr waren es Bilder aus Butscha, heute kommen sie aus Israel. Das Mitgefühl ist groß, ebenso die Solidarität. Alles zu Recht. Aber während im Fernsehen die Bilder des Krieges zu sehen sind, trifft man im sicheren und wohlbehüteten Heim letzte Vorbereitungen für den Horror auf der Grusel-Party. Passt das? Nein!