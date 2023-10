Wetzlar. Die Siegbrunner Musiktheaterakademie unter der Leitung von Prof. Dr. hc Erwin Stephan lädt Interessierte für Freitag, 27. Oktober, von 14 bis 18 Uhr zu einem kostenlosen Probe singen in das Gesangsstudio im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6 ein. Eine Anmeldung bis Dienstag, 24. Oktober unter Telefon 01520-1997566 oder per E-Mail an prof.hcerwinstephan@gmail.com erbeten.