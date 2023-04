Prof. Brück beantwortet Fragen zu Herzerkrankungen

Wetzlar. Rund um Herzkrankheiten und ihre Behandlungen dreht es sich bei der „Herzsprechstunde“, am Freitag, 14. April, von 18 bis 19.30 Uhr, zu der die Deutsche Herzstiftung und der „Gesprächskreis Herzkrankheiten“ in die Wetzlarer Volkshochschule, Bahnhofstraße 1-3 einladen. Prof. Dr. Martin Brück, Chefarzt der Medizinischen Klinik I der Lahn-Dill-Kliniken wird in dieser Veranstaltung Fragen der Teilnehmer beantworten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist auf www.herz-in-wetzlar.de oder unter Telefon 06441–3805767 erforderlich.