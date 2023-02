Demo gegen Stellenabbau bei Buderus Edelstahl läuft

Wetzlar. Samstagmittag, am Rathaus in Wetzlar werden Streikfahnen verteilt. Die IG Metall hat zur Protestkundgebung eingeladen. Der Grund: Die Edelstahl-Mutter Voestalpine hatte Anfang des Jahres den Abbau von 180 Vollzeitstellen bei Buderus Edelstahl angekündigt. Das lassen sich die Gewerkschafter und Mitarbeiter nicht gefallen. Die Forderung: Kein Abbau von Arbeitsplätzen in Wetzlar, stattdessen Investitionen und Zukunftssicherung für den Standort sowie Qualifizierung der Beschäftigten.