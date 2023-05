Puppentheater für Groß und Klein „Räuber Hotzenplotz”

Wetzlar. Das Staufenberger Puppentheater präsentiert den Klassiker „Der Räuber Hotzenplotz“ am Samstag, 13. Mai in der Aula der Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar, Wiesenaue 20. Die erste Vorstellung beginnt um 11 Uhr, eine weitere folgt um 15 Uhr. Das etwa 60-minütige Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab 4 Jahren. Karten für 10 Euro je Person, sind 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.