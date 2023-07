Radfahrer wird bei Unfall in Dutenhofen schwer verletzt

Wetzlar-Dutenhofen. Am 11. Juli sind am Dutenhofener See in Höhe des Lokals „Zum Anker“ zwei Radfahrer zusammengeprallt. Klar ist: Ein 62-Jähriger zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Polizei fahndet nach dem anderen Beteiligten sowie nach wichtigen Zeugen, die dem verletzten Radfahrer zu Hilfe kamen.