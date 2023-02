Real-Markt in Wetzlar wird umgestaltet

„Einmal hin, alles drin“ – das war einmal. 62 der früher 270 Real-Märkte sind Mitte 2022 zu „mein real“ geworden. Nicht nur Name und Logo sind neu: Alle Standorte werden umgebaut, 270 Millionen Euro fließen bis Ende 2025 in die Neuaufstellung. (© Pascal Reeber)

„Einmal hin, alles drin“ – das war einmal. 62 der früher 270 Real-Märkte sind Mitte 2022 zu „mein real“ geworden. Nicht nur Name und Logo sind neu: Alle Standorte werden umgebaut, 270 Millionen Euro fließen bis Ende 2025 in die Neuaufstellung. (© Pascal Reeber)

Neues Logo, neuer Name: Bei Real ändert sich vieles. Die neuen Inhaber haben nun ihre Zukunftspläne vorgestellt. Die betreffen auch den Markt am Hörnsheimer Eck in Wetzlar.