Wetzlar. Die Band Red Magma ist am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr wieder im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6 in Wetzlar, bereit und fähig die Bühne zu rocken. Stilistisch ist die Musik der Band sehr breit gefächert, von punkig, alternativ, industrial bis hin zu tiefer Lyrik. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse.