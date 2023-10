Reeber reist, Teil 11: Ein Abend mit Fritten und Fremden

Was aber ärgerlich ist: Dass wegen der Streckensperrung in Butzbach auch in die Gegenrichtung, also nach Marburg, Kassel oder Siegen, kein Zug fährt. Natürlich ist klar, dass all diese Züge aus Frankfurt kommen, also irgendwo vor Butzbach auf das Ende der Sperrung warten müssen. Warum aber in einem Bahnhof wie Gießen offenbar kein Ersatzzug parat steht, den man kurzerhand abfahren lassen kann, das erschließt sich den Wartenden am Bahnsteig nicht. Das kann man nur erahnen: Offenbar sind solche Reserven nicht vorgesehen. „Die Kosten sollen so niedrig wie möglich gehalten werden“, urteilt ein Kollege und wird grundsätzlich: „Das nennt man Kapitalismus.“