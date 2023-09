Wetzlar. Für das Klavierkabarettprogramm von Bodo Wartke am Mittwoch, 13. September, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, sind noch Restkarten erhältlich. Karten von 34,90 bis 43,90 Euro gibt es online auf www.kbemmert.de, bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder ab 19 Uhr an der Abendkasse.