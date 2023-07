Rhein verleiht SC Niedergirmes die silberne Ehrenplakette

Aber auch von Trennungen. Denn am 15. Dezember 1923, so ist es laut Dreuth überliefert, gründete sich der SC Niedergirmes als reiner Fußballverein, nachdem „die Verantwortlichen des Turnerbundes das schwarze Schaf Fußball“, so Wagner, nicht in ihrem Verein haben wollten. Weiter, berichtete Wagner, sei es der SC Niedergirmes gewesen, der als einer der ersten Vereine in Wetzlar vor 50 Jahren ein Hallenturnier ins Leben rief, das noch bis heute Bestand hat. Zudem zeichne den SC bis heute seine Jugendarbeit aus. Auch die „Girmiza“ habe mit der Organisation von Wanderungen, öffentlichen Veranstaltungen, Grillfesten und Reisen zum Niedergirmeser Gemeinschaftsleben beigetragen.