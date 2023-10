Wetzlar. Am Samstag, 4. November steigt das Roots of Metal Vol. I, um 19 Uhr, im E-Werk Wetzlar, Garbenheimer Straße 15-17. Verdichtete Schwermetall-Power liefern Concrete Cold aus Marburg, War Engine aus Serbien und Oracle of Worms aus Gießen. Karten gibt es von 15 bis 20 Euro.