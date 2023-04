Rotes Kreuz trainiert Gedächtnis

Wetzlar. Das Rote Kreuz Wetzlar bietet ab 17. April, immer montags, von 16 bis 17.30 Uhr, einen Gedächtnistraining-Kurs mit zehn Einheiten in der DRK-Geschäftsstelle, Hörnsheimer Eck 21, in Wetzlar an. Zum Kursstart sind Interessierte zu einer unverbindlichen Kennenlernstunde eingeladen. Um in Form zu bleiben, will das Gehirn regelmäßig trainiert werden. Dabei helfen gezielte und abwechslungsreiche Übungen der Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Die Übungen halten nicht nur fit und verbessern die Merkfähigkeit. Sie machen gemeinsam in einer Gruppe mit Gleichgesinnten auch einfach mehr Spaß. DRK-Gedächtnistrainerin Angelika Endres freut sich auf Ihr Kommen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Martina Opel unter Telefon 06441-97640 oder per E-Mail an martina.opel@drk-wetzlar.de.