Rundgang auf dem Kalsmuntgelände

Wetzlar. Interessierte haben am Sonntag, 2. April, um 14.30 Uhr am Eingang des Kalsmuntgeländes die Möglichkeit, an einem Rundgang mit Turmbesteigung teilzunehmen. Ausgebildete Burgführerinnen und Burgführer beleuchten im Auftrag der Tourist-Information Wetzlar die Geschichte der Burgruine Kalsmunt, die eng mit der Reichsstadt Wetzlar verbunden ist. Karten gibt es zu einem Preis von sechs Euro, online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de, in der Tourist-Information unter Telefon 06441-997755, oder per E-Mail ab tourist-info@wetzlar.de. Eine Vorab-Reservierung ist notwendig.