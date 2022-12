Wetzlarer Satiriker schwingen zum Jahresende die Abrissbirne

Meine Herren! In Wetzlar regiert die Abrissbirne – und vernichtet all die schönen, historisch wertvollen Bauwerke, für die diese Stadt so bekannt ist. Die Feuerwehr ist schon weg, das Stadthaus demnächst und Ende 2027 dann auch noch die Hochstraße. Tippen Sie mal: Welche drei Bauwerke sind danach dran – und wieso?

Harapat: Also ich würde es überhaupt nicht so zaghaft angehen. Warum mit drei Bauwerken anfangen? Ich habe schon 2016 auf dem Wahlplakat stehen gehabt: Das kommt hier alles weg, Wetzlar wird Parkplatz. Ich hatte aber auch keine Ahnung, was ich am Ende damit ausgelöst habe.

Mignon: Es heißt ja immer: Parkplatz wofür? Parkplatz für Gießen?

Harapat: Na ja, geparkt wird immer. Am Ende eben des Parkplatzes wegen. Ich sehe manchmal auch Parkplätze im Wald. Wozu?

Mignon: Es gab mal in Fix und Foxi eine Stelle, wo es hieß: Wo ist dein Auto? Antwort: Das steht noch in der Stadt, denn ich habe endlich einen Parkplatz gefunden.

Harapat: Aber hast Du noch einen Tipp, welche drei Bauwerke es sei könnten?

Mignon: Was auf jeden Fall weg muss, ist das Rathaus. Das ist definitiv so. Das könnte direkt in die Zentrale von Martin Bender verlegt werden, damit auch die Dienstwege kürzer werden. Dann hätte man da schon mal viel Platz. Man könnte den Platz erweitern. Sonst hätte ich jetzt keinen direkten Vorschlag. Aber Rathaus - ja, macht es zum Parkhaus. Ich fände es gut.