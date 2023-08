Schadstoffmobil ist unterwegs

Wetzlar. In der Woche vom Dienstag, 5. September, bis Freitag, 8. September, ist das Schadstoffmobil in Wetzlar unterwegs. Abgegeben werden können Farb- und Lackreste, Batterien, Haushaltschemikalien, Altmedikamente, Feuerlöscher, Thermometer sowie Elektrogeräte bis zur Größe eines Toasters. Wand- und Dispersionsfarben auf Wasserbasis enthalten keine Gefahrstoffe und werden daher bei der Sondermüllsammlung nicht angenommen. Die Farben können – nur ausgehärtet - über den Restmüll (graue Tonne oder kostenpflichtig beim Wertstoffhof) entsorgt werden. Nähere Informationen zu allen Standplätzen und -zeiten, auch der stationären Sammlung, können dem aktuellen Abfall- und Umweltkalender entnommen oder auf der Internetseite der Stadtreinigung auf www.stadtreinigung-wetzlar.de nachgelesen werden. Für Rückfragen steht das Servicebüro der Stadtreinigung per E-Mail an wertstoffhof@wetzlar.de oder unter der Telefonnummer 06441-997070 zur Verfügung.