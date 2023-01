Schattentheater „Der kleine Prinz“

Wetzlar. Das Spiel aus Licht und Schatten begeistert die Menschheit seit Jahrtausenden. In Südostasien wurde die Kunst des Schattentheaters erfunden. Am Freitag, 27. Januar zeigen Mitarbeitende der Wetzlarer Stadtbibliothek in den Bibliotheksräumen, Bahnhofstraße 6 in Form des Schattentheaters das Stück „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Zur Aufführung sind Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene eingeladen. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.