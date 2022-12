Schlaglöcher nach Eisregen: Verkehrsbehinderungen auf B49

Wetzlar/Solms. Wer am Mittwochvormittag mit dem Auto auf der B49 von Solms nach Wetzlar unterwegs ist, der muss Geduld mitbringen. Denn auf Höhe der Auffahrt in Solms musste die Straßenmeisterei einen Schaden beheben, der durch den Eisregen entstanden ist. In Fahrtrichtung Wetzlar wurden mehrere Schlaglöcher behoben, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Der Verkehr sei kurzzeitig umgeleitet worden.