„Schlauer gegen Klauer” auf dem Wetzlarer Weihnachtsflair

Die Diebe arbeiten oft in Gruppen, berichtet Polizeioberkommissar Rafael Ludwig, Vertreter des Schutzmanns vor Ort in Wetzlar. Und: Oft sind Taschendiebe regional unterwegs, reisen also über die Märkte. Hinzu kommen „Gelegenheitsdiebe”, die spontan klauen, um zum Beispiel ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Beide Gruppen sind in Wetzlar aktiv. Und beide lassen sich an ihrem Tun hindern. Vor allem durch Aufmerksamkeit. „Man kann so oft wie möglich aufklären. Der Bürger ist immer wieder aufs Neue unaufmerksam oder abgelenkt und dann passieren diese Diebstähle.” Aufklärung ist daher die wichtigste Aufgabe bei der Weihnachtsstreife, die Ludwig an diesem Mittwoch mit Ernesto Castrejon von der Stadtpolizei erledigt. „Und es ist auch wichtig, Präsenz zu zeigen, vorzubeugen und für die Menschen ansprechbar zu sein.” Im Zweifelsfall werden auch die potenziellen Diebe angesprochen und damit enttarnt. „Sobald sie bekannt sind, ist ihre Masche gelaufen”, sagt Ludwig.