Schließungswelle Forum Wetzlar: „Herausfordernde Situation“

Pandemiebedingt gab es in den vergangenen drei Jahren kaum Veranstaltungen, wie etwa verkaufsoffene Sonntage oder Ausstellungen. Was ist diesbezüglich in diesem Jahr geplant?

Ende Mai, Anfang Juni haben wir eine Ausstellung, die nennt sich ,Mathemagie’. Eine interaktive Ausstellung zum Thema Mathematik im Alltag für Groß und Klein. Über 40 Exponate haben wir dann im ganzen Center verteilt. Außerdem haben wir im Sommer noch eine Lego-Ausstellung geplant. Am 7. Mai wird es im Rahmen des Straßenmusikfestivals einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Auch am 3. September und am 15. Oktober wird es verkaufsoffene Sonntage geben. Diese Termine sind für uns ganz wichtig, um beispielsweise auch Leute anzulocken, die eine etwas weitere Anreise haben und sich einfach mal umschauen wollen. Wenn wir uns gut präsentieren, dann kommen sie vielleicht auch in Zukunft wieder.