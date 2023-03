Schnitzeljagd für Kinder

Wetzlar. In den Räumen des Palais Papius wird am Samstag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr eine kriminalistische Spurensuche für kleine Museumsdetektive angeboten. Bei der Schnitzeljagd „Die Geheimschränke im Palais Papius“ handelt es sich um eine handlungsorientierte Museumsführung für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis spätestens Freitag, 10. März, um 12 Uhr, entweder telefonisch unter 06441-994131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de gebeten.