Scholl-Schüler spenden und verarbeiten Eindrücke vom Erdbeben

Wetzlar. Die Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar hatte vor einigen Tagen eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gestartet. Die Organisatoren verteilten weiße Briefumschläge an die 320 Schüler, sowie an die Lehrer. Mit einem kleinen Spendenbrief wurde darin um eine anonyme Geldspende gebeten. Die Briefumschläge sollten von den Kindern bemalt werden, dies diente der Verarbeitung des schrecklichen Ereignisses, erläutert Rektorin Marion Weber.