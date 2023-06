Schon wieder brennt ein Müllauto

Weil der Fahrer des Müllfahrzeugs die Müllpresse betätigt, ist das Feuer am Montagmorgen schnell unter Kontrolle. (© Feuerwehr Wetzlar)

Erneut hat in Wetzlar Müll in einem Müllfahrzeug gebrannt. Am Montagmorgen bemerkte der Fahrer Rauch und Flammen aus seinem Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr.