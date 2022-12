Schreibspiele und freies Schreiben im Franzis

Wetzlar. Der Wetzlarer Grundschullehrer und Autor Michael Krause-Blassl bietet im Kulturzentrum Franzis, Raum F, Franziskanerstraße 4-6, ab Dienstag, 10. Januar, und dann alle zwei Wochen, jeweils von 15.30 bis 17 Uhr, die Möglichkeit, freies Schreiben spielerisch zu entdecken und zu erlernen. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 8 Jahren. Als pensionierter Grundschullehrer schöpft Michael dadurch nicht nur aus seinem langjährigen pädagogischen Erfahrungsschatz im Umgang mit Kindern und Worten, sondern auch aus seiner Erfahrung als Autor. Anmeldung per E-Mail an mail@franzis-wetzlar.de.