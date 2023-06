Schüler aus 11 Grundschulen singen in Wetzlar

Wetzlar. Anlässlich des Tages der europäischen Fête de la musique, am Mittwoch, 21. Juni, werden sich Schüler aus einem Jahrgang der musikalischen Grundschulen des Regionalverbundes Limburg-Weilburg/Lahn-Dill in Wetzlar zum gemeinsamen Singen treffen. Es gibt in Hessen 111 musikalische Grundschulen, die es sich zum Ziel gemacht haben, mehr Musik von mehr Kollegen, in mehr Fächern und zu mehr Gelegenheiten anzubieten. Der Auftakt der musikalischen Veranstaltung ist um 10 Uhr im Rosengärtchen mit etwa 430 Kindern aus 11 musikalischen Grundschulen.