Schüler treffen bei StudiumPlus in Wetzlar auf über 80 Unternehmen

StudiumPlus stellte am Campus Wetzlar all seine Studiengänge vor. Auf einem großen "Markt der Möglichkeiten" präsentierten sich über 80 Partnerunternehmen. Das Interesse war groß. Die jungen Leute drängten sich vor den Ständen, um sich über die Studienbedingungen, Perspektiven in den Firmen oder Praktikumsmöglichkeiten zu informieren.