Schüsse lösen Polizeieinsatz in Wetzlar aus

Einer der beiden Männer soll gegen eine Hauswand uriniert haben. Dann habe ein Mann geschrien und sie aufgefordert zu verschwinden und leise zu sein. Anschließend soll der Mann zweimal mit einer Pistole in die Luft geschossen haben. Der Schütze lief in eines der anliegenden Häuser. In welches, konnten die beiden Betrunkenen nicht sagen. Verletzt wurde niemand.