Wetzlar. Am Freitag, 5. Mai, findet in der Stadthalle, Brühlsbachstraße 2b ein Schulkonzert der Eichendorffschule statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt bereits ab 19 Uhr. Karten sind zum Preis von sechs Euro (erm. vier Euro) im Sekretariat der Eichendorffschule und an der Abendkasse erhältlich.