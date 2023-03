Schulungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter

Wetzlar. Ab dem 20. Juli bietet der ambulante Hospizdienst der Diakonie Lahn-Dill wieder einen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleitung an. Zielgruppe sind Menschen, die Sterbende und ihre Angehörigen im gewohnten Umfeld, zu Hause, im Seniorenheim, Hospiz oder anderen Einrichtungen ehrenamtlich begleiten möchten. Hierfür sind noch Plätze frei. Bei Interesse oder Fragen rund um das Angebot, gibt es von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 06441-9013116 oder per E-Mail an hospizdienst@diakonie-lahn-dill.de die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen.