Leitzplatz-Passage Wetzlar: Ein Ausflug in die Unterwelt

Zuletzt hat der Bau der oberirdischen Querung im Jahr 2016 die Frequenz in der Unterführung am Leitzplatz massiv zurückgehen lassen. Mangelnde soziale Kontrolle gilt als ein Problem im Tunnel. (© Reimund Schwarz)

Dunkel, kühl, ein Angstraum: Nur wenige Wetzlarer gehen heute am Leitzplatz gern in den Untergrund. Das war mal anders. Welche Erinnerungen haben Sie an die Unterführung?