Schwerer Unfall mit zwei Toten in Wetzlar

Wetzlar. Schwerer Unfall mitten in Wetzlar in der Nacht auf Samstag: Gegen 1.12 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit zwei weiteren Insassen in seinem Mercedes SUV die Bergstraße rauf in Richtung Frankfurter Straße. Auf Höhe der Brühlsbachstraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, der Mercedes krachte in die massive Bruchsteinmauer. Das berichtet die Polizei.