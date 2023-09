Sebastian Seibert gibt sein Debüt als Domkantor in Wetzlar

Seibert trug diese 16 Lieder allesamt auswendig vor, gab den starken emotionalen Affekten und Stimmungen der romantischen Komposition, von tiefstem Liebesleid bis zu jubelnder Freude, überzeugenden Ausdruck, so die Kirchengemeinde weiter. Begleitet wurde er von seinem ehemaligen Lehrer René Speer aus Leipzig, der den anspruchsvollen Klavierpart von Schumann auf dem Flügel präsentierte. „Gekonnt hielten die beiden Musiker die starke emotionale Spannung durch den Liederzyklus aufrecht. Das Publikum folgte der Musik bewegt und in aufmerksamer Stille“, so die Domgemeinde.