Segen für das Prinzenpaar

Wetzlar. Für Dirk I. und Daniela I. ist dies ein ganz besonderer Moment innerhalb der diesjährigen Kampagne gewesen: Begleitet vom Blasorchester, der Prinzengarde und Honoratioren der WKG - darunter auch Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) - zog das Prinzenpaar samt Hofstaat am vergangenen Samstagmittag feierlich in den Wetzlarer Dom ein. In einer musikalischen Fastnachtsandacht erhielten dort Dirk I. und Daniela I. den offiziellen närrischen Segen durch Domkaplan Lucas Weiss. Rund 250 Besucher waren mit dabei. Thorsten Schauss hatte die musikalische Verantwortung und hatte eigens für diese Andacht das Prinzenlied auf der großen Domorgel einstudiert – die Närrinnen und Narren dankten dies durch lautes Mitsingen.