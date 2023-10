Selbstverteidigungskurs bei Pro Polizei

Wetzlar. Der Judo Club Wetzlar 1963 bietet in Kooperation mit „Die Junge Pro Polizei Wetzlar (JuPP)“ am Samstag, 4. November, von 13.30 bis 16.30 Uhr einen Selbstverteidigungskurs für Anfänger in der Turnhalle, Wetzlar, Solmserstraße 75 an. Für die Teilnahme wird Sportbekleidung, Hallenturnschuhe und ein Handtuch benötigt. Eine leichte körperliche Fitness sollte vorhanden sein. Anmeldung per E-Mail an lisa.schaefer@jusbl.de oder unter Telefon 0157-52843774. Die Teilnahme erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.