Neues vhs-Haus in Wetzlar: Lernort und (noch) Lärmort

„Ich freue mich, dass wir mit dem neuen Programm eine thematische Breite in all unseren Fachbereichen herstellen konnten. Und wir können nun auch eine große Breite an Formaten anbieten“, erläutert vhs-Leiter Feld. So gibt es neben Präsenzveranstaltungen in der Bahnhofstraße und in den Außenstellen auch digitale Angebote, die besonders im Zuge der Corona-Pandemie ausgebaut wurden. „Das spricht eine andere Zielgruppe an, vor allem diejenigen, die weniger die Funktion der Volkshochschule als Treffpunkt wahrnehmen.“ Besonders hebt Feld die Bildungsurlaube hervor, die in Hessen alle Beschäftigten wahrnehmen können.